Flavio Briatore ha firmato: progetto clamoroso con la Rai

Un format di matrice statunitense. Una scommessa da rifiutare o accettare al volo. Flavio Briatore sarà al timone di The Apprentice. Il reality show che giudica le capacità imprenditoriali di un gruppo di concorrenti sbarca in Rai. Ad annunciare la novità è stato proprio l'ex team manager della Formula 1: "Chi non manda il curriculum, è fuori", ha detto nel video pubblicato sui suoi profili social ufficiali. Il conduttore ha poi spiegato le modalità di partecipazione, rivolgendosi agli aspiranti candidati.

Tra i primi termini da rispettare c'è di certo il limite di età. Bisogna infatti appartenere alla fascia compresa tra i 19 e i 35 anni. Come sarà necessario mandare la propria candidatura? Per tutti coloro che fossero interessati, basterà inviare un'email all’indirizzo comunicato dal conduttore sui social network. Il programma, prima in onda su Sky Uno, ripartirà nella primavera 2024 con un'importante novità: la terza edizione dello show nata negli Stati Uniti verrà trasmessa su Rai 2.

A distanza di dieci anni dall'ultima edizione, sarà Flavio Briatore a tentare di rilanciare il reality. Come funziona il programma? Uomini e donne che sognano di diventare figure di spicco nel mondo degli affari dovranno superare numerose prove manageriali. La ricompensa migliore sarà la possibilità di lavorare per Briatore per almeno un anno e con uno stipendio a sei cifre.