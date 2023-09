Grande Fratello, flop totale: superato anche dalle repliche

19 settembre 2023 a

Un Grande Fratello "tutto nuovo" era quello che i telespettatori si aspettavano di vedere in tv. E in effetti qualche cambiamento c'è stato. Peccato, però, che la promessa di una vera e propria rivoluzione non abbia incontrato, nei fatti, il gusto del pubblico. Stando agli ascolti, infatti, il ripulisti voluto da Pier Silvio Berluconi (Stop al trash e fuori il mondo dei social per intenderci...) non è stato ben accolto. Ieri sera, infatti, gli italiani hanno preferito sedersi sul divano e guardare, magari anche per l'ennesima volta, una puntata della celebre serie Rai Il Commissario Montalbano.

Il Commissario Montalbano continua a mietere successi nella gara degli ascolti tv anche all'ennesima replica. Ieri la riproposizione su Rai1 dell'episodio “Il giro di boa”, che risale al 2005, è stata vista da 3.210.000 spettatori e ha conquistato il 19.6% di share. Al secondo posto, il Grande Fratello su Canale 5, con 2.199.000 spettatori e il 18% di share. Terza posizione per I mercenari 2 su Italia 1, con 1.237.000 spettatori e il 7.1% di share.