Domenica In, Mara fa la belva con Fagnani: la domanda su Mentana

Domani sera torna Belve, il programma di interviste rock di Rai 2, e la belva numero uno, Francesca Fagnani, ha deciso di presentare la nuova stagione del programma nel salotto più accogliente del servizio televisivo pubblico, quello di Mara Venier. Sarcastica e furba, Fagnani è abituata a colpire e non a ricevere colpi, ma la signora della domenica si è preparata bene e, al momento più opportuno, si è concessa la sua "belvata".

Già dal momento in cui ha accolto la sua ospite Mara Venier l'ha punzecchiata: "No, non faccio la belva. Avevo chiesto a tuo marito 'Dammi un po' di curiosità'. Non mi ha detto niente Enrico, zitto", ha detto la conduttrice. La relazione tra Fagnani e Mentana dura ormai da più di dieci anni, ma i due tengono molto alla privacy tanto che non si mostrano mai insieme sui social network. "Non mi conosce abbastanza", ha risposto ridendo la giornalista.

"Ti devo dire che non l'ho neanche chiamato per non metterlo in imbarazzo. L'ho visto, ci siamo parlati, gli ho detto 'Dimmi delle cose', mi ha detto chiamami ma non l'ho chiamato", ha continuato Venier. Poi, quando la chiacchierata tra i due volti Rai stava giungendo al termine, la padrona di casa ha preso il quadernino a mo' di Fagnani e l'ha pungolata: "Quando ti sposi con Enrico Mentana?". Silenzio e imbarazzo in studio. E ancora: “Tra un weekend con Enrico e uno con i vostri cagnolini cosa scegli?”. Fagnani ha risposto a tono: "I cani parlano meno", scatenando così la risata del pubblico.