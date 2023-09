Grande Fratello, Claudio Roma contro Alfonso Signorini. Perché si sfoga in tv

18 settembre 2023 a

Al Grande Fratello alta tensione tra un concorrente e il conduttore Alfonso Signorini. Durante la presentazione, infatti, riferendosi a Claudio Roma, Signorini ha detto che in passato ha fatto lo spacciatore. E questa cosa non è andata giù al concorrente che, poi, nel tugurio si è sfogato con Fiordaliso, Ciro Petrone, Heidi Baci, Valentina Modini e Arnold Cardaropoli. Claudio Roma ha detto di non rinnegare nulla del suo passato ma di volerne parlare a modo suo, con i suoi tempi e modi.

“Ma voi non avete visto la mia presentazione? Avete sentito cosa ha detto Alfonso? - si è sfogato Claudio Roma nel tugurio - Ecco, io c’è una parola che lì… non la doveva dire. Proprio no, esatto. Vogliamo dirlo? Sì, ok...ma è una cosa talmente forte, una roba talmente forte, che non mi è mai appartenuta. (...) Se andiamo a vedere...Il fatto è che se io ti do un...a te e a lei e lo do a 10.000 persone è la stessa cosa, puoi chiamarla nello stesso modo. (...) In quel momento, potevi dirlo in tanti altri modi. Non è che non lo dovevi dire, va bene sono qui apposta. Non mi vergogno di niente e sono quello che sono grazie a tutto il resto...e quello che mi è successo; però c’è modo e modo. Non ho neanche reagito perché in quel momento ho avuto una coscienza, perché avrei reagito troppo male. Adesso vi posso dire che quando vi ho salutato non riuscivo nemmeno a essere tranquillo. Perché il mio pensiero ovviamente era su quello. Adesso poi magari avrò modo anche di spiegare“.