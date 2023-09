Grande Fratello, scoppia il caso. Il video del gesto choc è virale

12 settembre 2023 a

È ripartito il Grande Fratello. Quest'anno, come annunciato ormai da mesi da Pier Silvio Berlusconi, il reality-show di Canale 5 cambia veste. Stop al trash e alla volgarità. Questi i dettami dell'amministratore delegato Mediaset. Peccato, però, che ieri sera è andato in onda un video che supera il limite di trivialità. Agli autori del programma è sfuggito un dettaglio importante. Nella clip lanciata in tv per presentare Giselda, una dei concorrenti, un suo collega ha mimato un rapporto orale.

La produzione del Grande Fratello, probabilmente, non ha notato il gesto choc dell'uomo in video e non è riuscita a intervenire prima che il filmato venisse proiettato sul grande schermo posizionato in studio. Le immagini, in poco tempo, hanno fatto il giro del web e sono diventate un vero e proprio caso. Giselda Torresan, "nip" del reality, è un'operaia 34enne originaria di Pieve del Grappa. La giovane è stata la prima ieri a ricevere la sorpresa dei colleghi. La stessa sorpresa, però, potrebbe scatenare gravi conseguenze.

Intanto, Mediaset, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che quello della nuova versione del Grande Fratello è stato un esordio vincente. Il reality ha conquistato più del 23% di share e ha superato il concorrente. Benissimo anche sul pubblico giovane: 39,64% di share sul target 25-34 anni.