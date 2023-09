Franco Califano, spunta la canzone inedita. Tiromancino: "Struggente ed essenziale"

06 settembre 2023 a

Una canzone inedita dell'indimenticabile Franco Califano con la voce di uno degli artisti contemporanei che aveva stretto un legame unico con il cantautore romano, Federico Zampaglione dei Tiromancino. Da venerdì 8 settembre in tutti gli store digitali arriva “Trastevere”, primo singolo dell’album “Sarò Franco - canzoni inedite di Califano”, in uscita il 14 settembre (giorno in cui l’artista avrebbe festeggiato 85 anni), album che raccoglie brani inediti di Franco Califano eseguiti da grandi nomi della musica italiana.

“Trastevere” nasce da un testo inedito mai pubblicato di Franco Califano, musica firmata da Frank Del Giudice, che Federico Zampaglione dei Tiromancino ha voluto interpretare per affetto e stima nei confronti del grande maestro scomparso nel 2013. Zampaglione ha interpretato il brano con grande rispetto per questo affresco originale del popolare quartiere di Roma, città fulcro della vita e del lavoro di Califano.

"Quando mi hanno mandato questo inedito di Califano - racconta Federico Zampaglione - in un attimo mi è tornato in mente lui, i momenti bellissimi passati insieme. Ho riconosciuto subito quello stile inconfondibile di scrittura, quella capacità fotografica di raccontare Roma, la sua meravigliosa mano da grande pittore. Ho voluto che Trastevere non avesse troppo arrangiamento, né una produzione appariscente per poter far uscire la pura essenza di questa canzone struggente ed essenziale, come la voce di certi vicoli di Roma; che Califano sapeva raccontare”.