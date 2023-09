Pio e Amedeo ripartono dal tour. Tutto pronto per "Felicissimo show"

Francesco Fredella 05 settembre 2023 a

Faranno tappa anche a Roma. E non solo. Pio e Amedeo, comici foggiani amatissimi dal pubblico, sono pronti a girare l'Italia regalando risate e felicità a migliaia e migliaia di spettatori. Arriva, infatti, "Felicissimo Show", che vedrà RTL 102.5 Radio ufficiale. Oggi Pio e Amedeo sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Nicoletta Deponti, Cecilia Songini e Jody Cecchetto. Durante “Password”, il duo ha presentato in diretta in radiovisione “Felici”, il nuovo imperdibile spettacolo teatrale, in partenza da ottobre.