Emy Buono vuole diventare suora per davvero. Ecco quanto ha guadagnato su Only Fans

Francesco Fredella 23 agosto 2023 a

a

a

"Ho guadagnato 200 mila euro in 11 mesi su una piattaforma per adulti. Ora sono pentita e sto pensando di farmi suora", tuona così Emy Buono - ex content creator che ha partecipato alla Pupa e il secchione. "Mi sono pentita di fare contenuti su una piattaforma per adulti, ho sbagliato. Mi sono sentita sporca", dice in radiovisione su RTL 102.5 News.

Emy Buono vuole cambiare totalmente vita. Qualche giorno fa, in un'intervista, aveva svelato di essere entrata in convento. "Si può sbagliare nella vita, io ho sbagliato e adesso voglio una seconda possibilità", aggiunge in radiovisione su RTL 102.5 News. L'ex content creator, però, sogna il ritorno in tv: "Lo farei solo per occuparmi di giovani che hanno vissuto lo stesso problema". Emy non esclude nemmeno la possibilità di prendere i voti e farsi suora. "E' un'ipotesi che ora non posso scartare. Potrebbe accadere", aggiunge. "Per adesso, però, sto pensando a una vita tutta nuova. Ho cancellato il mio account da quella piattaforma per adulti". La nuova televisione, quella inaugurata con i palinsesti Mediaset, non darà più spazio a content creator che vengono da Only Fans. A dirlo è stato Piersilvio Berlusconi, un mese e mezzo fa, inaugurando una nuova fase dei programmi del Biscione. Cambia tutto.