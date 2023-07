Titan, in arrivo la serie tv. Chi è stato contattato: nomi clamorosi

15 luglio 2023 a

a

a

La tragedia del Titan, il sottomarino imploso nelle acque dell'Oceano Atlantico, potrebbe diventare il tema cardine di una nuova serie tv. L'incidente, la cui storia tramite i media ha fatto il giro del mondo, avrebbe già attirato un colosso dello streaming. Spuntano anche due nomi importanti che andrebbero a svolgere i ruoli di regista e di attore protagonista: si tratta rispettivamente di James Cameron e di Matt Damon. A riportare questa notizia, che sta mandando in subbuglio gli amanti del film Titanic, è stato il Daily Mail, celebre quotidiano britannico.

L'intervista del Ceo di OceanGate sconvolge tutti: quel fulmine distruttore...

La vicenda del sottomarino della società OceanGate ha tenuto con il fiato sospeso l'intero pianeta. Ora, sembra che la vicenda possa diventare la trama di una nuova produzione televisiva. Dopo che il sommergibile Titan ha perso le comunicazioni con la sua nave di supporto domenica 18 giugno e dopo che le squadre di ricerca e soccorso hanno perlustrato l'oceano per giorni, è emersa la verità. Il natante sarebbe imploso a causa di un danno fatale al batiscafo e avrebbe provocato la morte dell'intero equipaggio. A perdere la vita sono stati Hamish Harding , 58 anni, Shahzada Dawood, 48 anni, e suo figlio Sulaiman Dawood, 19 anni, il pilota della marina francese Paul-Henry (PH) Nargeolet e il Ceo di OceanGate Stockton Rush.

Retroscena bomba sul Titan. "Missione suicida": qualcuno sapeva tutto

Al Daily Mail una fonte ha dichiarato che "Il disastro di Titan è già considerato una serie importante per uno dei più grandi streamer del mondo e James è la prima scelta come regista". Il motivo? "È un argomento che gli sta a cuore. Ha raccontato la storia del Titanic in modo così compassionevole che sembra un passo naturale per lui affrontarlo". Realizzare una serie tv di questo genere, tuttavia, richiederebbe grandi sforzi e grande preparazione. "Ripercorrere la vicenda di coloro che erano a bordo del Titan è un'impresa enorme, ci sarebbe da dedicare molto tempo, denaro e risorse", ha aggiunto la fonte. Secondo le ultime indiscrezioni, poi, sarebbe stato contattato anche un super attore. Matt Damon sarebbe un papabile attore protagonista.