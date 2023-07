Guns N' Roses, due canzoni per Silvio Berlusconi: sorpresa al Circo Massimo

09 luglio 2023 a

a

a

I Guns N' Roses hanno infiammato il Circo Massimo con oltre due ore di concerto esplosivo, tra vecchi classici e una manciata di brani degli ultimi anni di una delle ultime grandi band del rock n' roll a cavallo tra i due millenni. Il frontman Axl Rose ha sorpreso il pubblico di Roma in due occasioni dedicando altrettante canzoni a Silvio Berlusconi. La prima è Pretty tied up, brano contenuto in Use Your Illusion II, con il cantante che ha dedicato la canzone a Berlusconi e ai "bunga bunga party". Il secondo è un vero e proprio omaggio, con Rose che ha dedicato al Cavaliere recentemente scomparso la leggendaria Knockin’ on Heaven’s Door, bussando alle porte del paradiso, cover di Bob Dylan anche questa contenuta in Use your illusioni II e uno dei cavalli di battaglia della band californiana.

Video su questo argomento Axl Rose è irriconoscibile. Che maschera indossa al Circo Massimo

Axl Rose, il chitarrista Slash, Duff McKagan al basso, Richard Fortus alla chitarra ritmica, Frank Ferrer batteria, Dizzy Reed al piano e Melissa Reese sono stati protagonisti di un concerto memorabile partito con It's so easy, brano di Appetite for destruction, l'album che ha proiettato i Guns N' Roses nell'olimpo dell'hard rock. Tra i classici che hanno mandato in visibilio il pubblico del Circo Massimo Sweet Child of Mine, November Rain, Nightrain, Welcome to the jungle e Live and let die.