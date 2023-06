"Sogno quel palco...": la confessione di Niveo dopo Amici

Francesco Fredella 28 giugno 2023 a

Niveo sogna Sanremo. E non solo. Dopo Amici, il cantante - che il prossimo 30 giugno uscirà con un nuovo lavoro musicale - si racconta in una lunga intervista su Rtl 102.5 News. E dice: "Mi piacerebbe andare a Sanremo, sarebbe una grande emozione. Ma vi confesso che il Radio Zeta future hits live è l'altro mio grande sogno". Insomma, Niveo - che ad Amici ha conquistato tutti - ha le idee chiare. Nel suo futuro c'è la musica, che fa parte della sua vita da sempre. "Durante la Pandemia ho scritto tanto, ad Amici è arrivata la mia grande opportunità. Che ho colto al volo", confessa nell'intervista in radiovisione.



Il 30 giugno, in fisico e in digitale, esce “Scarabocchi”: il primo Ep di NIVEO, un racconto sincero di un artista con una grande sensibilità con le sue insicurezze e fragilità, che ha trovato nella musica il suo “spazio sicuro”.



"Sono Niveo e sono stato un bambino come tanti fino a quando, a 17 anni, ho sentito l’esigenza di condividere i miei stati d’animo per sentirmi meno solo. Un giorno ho iniziato a scarabocchiare su un foglio tutte le mie insicurezze, le mie paure ma anche i momenti di gioia e di spensieratezza... non sapevo ancora che quello a cui stavo dando confusamente forma sarebbe stato il mio primo EP, svela nella cartolina digitale. La prima canzone scritta, “Nuvole”, è nata durante la quarantena e chiude questo progetto che raccoglie la storia di un “ragazzino con i capelli bianchi”, sempre in bilico tra gioia e paranoia, tra paura del futuro e nostalgia del passato. È un disco coerente e al tempo stesso inquieto musicalmente, come lo è l’adolescenza. Sono sette canzoni, alcune scritte in silenzio, sottovoce, altre venute fuori come un vero e proprio urlo liberatorio che il mio produttore artistico, Fabio Zini, ha saputo amalgamare dando una forma e un suono ai miei stati d’animo. “Scarabocchi” è la fine della mia adolescenza in attesa de… l’adolescenza 2.0”.