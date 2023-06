Italia Loves Romagna, Laura Pausini da brividi: cosa canta ai 40mila del Campovolo

Carmen Guadalaxara 24 giugno 2023 a

Quarantamila i presenti all’Arena di Campovolo di Reggio Emilia per “Italia Loves Romagna”. L’unione fa la forza. Sul palco 18 artisti della musica pop italiana e 50 canzoni. I fondi raccolti grazie al concerto saranno destinati a progetti dedicati alla cultura, in particolare scuole, biblioteche, scuole di musica situate nelle province più colpite di Forlì, Cesena e Ravenna. Fino al 5 luglio sarà possibile donare inviando un SMS o facendo una chiamata da rete fissa al numero 45538. Campagna Numerazione Solidale “Italia loves Romagna”. Sarà possibile donare anche sul sito: www.antoniano.it. A guidare la serata Amadeus, Alessia Marcuzzi, Francesca Fagnani e Giorgio Panariello.

“Romagna, Romagna mia

Lontan da te non si può star”



Laura Pausini a #ItaliaLovesRomagna@ItaLovesRomagna pic.twitter.com/vTAPQjq2dJ — Rai1 (@RaiUno) June 24, 2023

“Essere qui è un onore oltre che un piacere ha detto Laura Pausini che ha cantato “Romagna mia” a cappella, Benvenuto, Simili ed ha estasiato l’Arena con un duetto pazzesco con Giorgia in You’ve Got a Friend celebre successo di Carol King. Da sempre – continua l’artista - porto l’orgoglio per la mia terra in giro per il mondo e farlo in questa occasione è per me la cosa più naturale del mondo, è un atto dovuto. Da quando è accaduta questa tragedia ho cercato di aiutare non solo personalmente, ma dando anche la disponibilità a esserci in tutte le occasioni che potessero dare un aiuto concreto agli abitanti della mia Romagna. Oggi tutto è cambiato in questa terra meravigliosa, ma non è cambiata la forza e la determinazione della mia gente che con grandissima fatica cerca di rialzarsi, senza mollare mai. E oggi il mio pensiero va a tutti loro, compresi i miei familiari e i miei amici di scuola coinvolti. Grazie a tutti volontari a tutti quelli che si stanno impegnando nella ricostruzione. Sto per partire per la mia nuova avventura live dopo 4 anni, ma tornare in scena partendo da questo concerto benefico avendo la possibilità di mettere a disposizione la mia voce per le nostre zone così colpite, mi commuove profondamente. Torno sul palco per loro e a loro dedico tutta la mia voce”.