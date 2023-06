Fiorello, ciclone in radio: come lancia Tofu il trapper vegano

Sullo stesso argomento: Fiorello chiude con il record per VivaRai2 e fa pace con il telegiornale

Francesco Fredella 20 giugno 2023 a

a

a

Una vera superstar: Rosario Fiorello, istrionico imprevedibile, arriva negli studi di RTL 102.5 in compagnia di Nicoletta Deponti, Cecilia Songini e Niccolo Giustini. Durante Password, l’artista presenta “Fiorello Presenta Tofu”, il suo nuovo progetto discografico. Da un’idea di Rosario Fiorello nasce Tofu, il primo trapper vegano al mondo. L'artista reinterpreta alcuni dei più grandi successi della musica italiana in chiave urban con il supporto artistico di Danti, Enrico Cremonesi e Biggie Paul.

Chi prende il posto di Fabio Fazio? Fiorello fa il nome

«Io parlerò a nome di Tofu, il veganello è timido e non vuole venire. Però ho messo il suo cappello! L’idea di Tofu ci è venuta durante il Festival di Sanremo. Siccome ci piaceva Sethu, ci è venuto in mente di fare Tofu, il fratello di Sethu. Per prendere un po’ in giro il genere e questo uso smodato dell’auto-tune. Non è una presa in giro ai vegani», racconta Fiorello, ospite di RTL 102.5. Nell’album sono presenti alcuni tra i migliori esponenti della musica italiana, che si prestano alla recita di Fiorello interpretando a loro volta degli artisti vegani: Nina Zilli, Giorgia, Jovanotti, il rapper Clementino e Paola Cortellesi.