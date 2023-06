Ilary Blasi, pioggia di insulti sui social: "Non sei un esempio"

13 giugno 2023 a

a

a

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è da mesi sulla bocca di tutti, ma ad attirare l'attenzione dei fan della coppia è, ora, l'aspetto fisico della conduttrice romana. Bella, autoironica e spigliata, Blasi piace e piace parecchio, soprattutto ai telespettatori de "L'Isola dei famosi", il seguito programma di Canale 5 che mette alla prova un gruppo di naufraghi vip. Un aspetto, però, scatena gli haters che, senza contegno, si schierano contro scelte private della conduttrice.

“Mi frega le motoseghe”. Corona scatenato su Totti e Ilary

All'ultima puntata de "L'isola dei famosi", infatti, è seguito un fiume di commenti dai tratti forti, diretti proprio a Ilary Blasi. Battute pesanti, inopportune, che superano il limite del buonsenso, hanno colpito la soubrette romana. Il motivo? Stando a quanto sostengono i follower, la showgirl avrebbe esagerato con le punturine. Un commento, tra tanti, spicca: "Cosa le è successo? Per un attimo ho creduto di vedere Amanda Lear".

“Mamma scusa... Sono innamorata”. La rivelazione dell'ex suora Cristina Scuccia

La conduttrice sarà sicuramente abituata a ricevere tanto gli apprezzamenti quanto le critiche, ma questa volta i suoi detrattori usano frasi dure e non prevedono le conseguenze di quanto digitato sui social. I leoni da tastiera la accusano di essere magrissima, di aver perso la vera idea di bellezza: “Che cosa sta succedendo ad Ilary? Perché non corre ai ripari?”, “Troppo magra. Non sei un esempio da seguire”, “La preferivo prima”. I frequentatori della rete hanno anche indicato una possibile causa: la fine del matrimonio con il calciatore Francesco Totti. Verità o supposizioni infondate?