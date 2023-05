Viva Rai2, Claudia Gerini da Fiorello: il gesto lascia a bocca aperta

17 maggio 2023 a

Claudia Gerini ferma il traffico di Roma con un balletto alla Madonna. Guepiere nera, calze scure, l’attrice ha ballato sulle note del celebre brano “Vogue” alle 8 del mattino a Viva Rai2, la rassegna stampa di Fiorello da via Asiago 10. Pose sinuose, atmosfera da “Eyes Wide Shut” con veli e mascherine e ammiccamenti: così Gerini ha sconvolto la colazione degli italiani e di Fiorello che commentava ammirato dal glass.

Quando la performance bollente è finita, il conduttore siciliano ha salutato la sua ospite con la solita ironia: “Ciao Claudia Gerini, ma che bello ragazzi, è un balletto tipico che si fa a quest'ora alla mattina... Ci sono tre espressioni: bambini, mamme e papà... Claudia benvenuta…Vieni vieni”. L’attrice non si è fatta pregare e si è accomodata in studio senza cambiarsi. “Ah così, vieni?” ha sottolineato Fiorello in un clima di goliardia.