"La situazione è degenerata, ha provato a baciarmi...", Chiara Geme vuota il sacco. Donadei sotto choc?

Cos'è successo tra Davide Donadei e Chiara Geme? I due, ormai ex, stanno tenendo i fan con il fiato sospeso. Da una parte Davide, che dopo il Gf vip ha tentato di riconquistare Chiara, dall'altra i social che stanno seguendo tutte le vicende di questa saga. Ora la Geme, dopo mesi di silenzio, racconta tutto. E dice: "Non mi sono esposta sull’argomento perché in realtà è vero. Questa volta devo assumermi le responsabilità perché è stato un po’ un errore mio". Le sue parole sono riferite all'episodio avvenuto in discoteca, dopo un riavvicinamento con Davide. Lei, però, subito dopo, ha baciato un altro. “Noi abbiamo avuto un confronto, poi ognuno è tornato alla propria vita. Fino a quando lui non è tornato a Milano, io non sapevo fosse tornato in realtà per me, lui stava provando a fare di tutto per riavvicinarsi e trovare un punto di incontro. Io in realtà non gli davo spago fino a quando questo gioco non ha iniziato a piacere a entrambi", dice a Rtl 102.5 News la Geme.

Poi continua il racconto ricco di particolari: "Ci siamo così ritrovati ad una cena con amici, poi siamo andati a ballare e c’è stato un bacio tra noi. Cambiando locale, non so cosa mi abbia detto la testa, volevo fare ingelosire Davide, così ho iniziato a parlare con questo ragazzo che non conoscevo. La situazione però è degenerata, quel ragazzo ha provato a baciarmi, nell’istante in cui stava per accadere è arrivata la reazione da parte di Davide. Lui, d’istinto, si è girato e ha detto ‘Che state facendo?' e ha tirato per l’aria questa bottiglia”.