Cesare Cremonini, "la fidanzata è una giornalista Rai". Voci impazzite

“È una scommessa d’amore” canta Cesare Cremonini in una delle sue canzoni più celebri e il verso è una sorta di premonizione. Secondo quanto trapelato dall’ultimo numero del settimanale “Chi”, il cantautore avrebbe una nuova fiamma. Questa volta il 43enne punta tutto su “una delle giornaliste più quotate della Rai”. L’identità della fortunata è ancora nascosta, ma è già stato dato il via al toto-nomi. Tra le papabili spicca Giorgia Cardinaletti, che a settembre ha ospitato il cantante nello studio del Tg1. Galeotta fu l’intervista?

Una giornalista televisiva ha fatto breccia nel cuore di Cesare Cremonini. Lo sostiene “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Il nome del noto volto Rai che avrebbe convinto il cantautore ad impegnarsi in una nuova relazione è ancora ignoto. Le fan, gelose, iniziano a chiedersi chi sia la donna che da qualche tempo affiancherebbe la voce di “50 Special”.

Si tratta di una delle figure delle principali reti Rai oppure di una professionista con una carriera in ascesa su una delle reti minori proposte dalla televisione pubblica? “Dopo la fine della storia d’amore con Martina Maggiore, chiusa ufficialmente lo scorso gennaio, sembra che il cuore di Cesare Cremonini abbia ripreso a battere per una delle giornaliste televisive più quotate e affascinanti della Rai. Per il momento la storia d’amore, appena nata, viene tenuta dai protagonisti sotto il più stretto riserbo”: queste le parole usate dalla redazione di Signorini per rivelare a tutti l’ultimo scoop.

Particolarmente corteggiato, grazie al fascino ed alle indiscutibili doti canore, Cesare Cremonini è stato legato a diverse donne del mondo dello spettacolo. Qualche mese fa Martina Maggiore, l’ultima fidanzata del cantante, aveva confermato la rottura: “Lo amerò per sempre, ma mi ha ferita troppo”. Ora la notizia accende il gossip. Un’informazione viene suggerita dal profilo Instagram del diretto interessato.

A settembre, in occasione del remake del singolo “Stella di mare” di Lucio Dalla, Cremonini venne ospitato nello studio del Tg1 dalla giornalista Giorgia Cardinaletti. Lui pubblicò uno scatto che li ritrae sorridenti e complici e scrisse: “Grazie alla bravissima Giorgia Cardinaletti per avermi ospitato questa sera e aver dedicato uno spazio così importante a ‘Stella di mare’”. Tutto merito della fatidica intervista delle ore 20? Resta tutto da scoprire. Per adesso solo ipotesi.