Il chitarrista degli Abba Lasse Wellander morto a 70 anni

Lo storico chitarrista degli Abba, Lasse Wellander, è morto all’età di 70 anni dopo aver lottato brevemente contro un cancro. Lo ha annunciato la sua famiglia e lo stesso gruppo pop svedese che ha definito il talento di Wellander come «immenso», rendendo omaggio a un «caro amico, un ragazzo divertente e un chitarrista eccezionale».

«È con indescrivibile tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro amato Lasse si è addormentato. Lasse si è recentemente ammalato di quello che si è rivelato essere un cancro diffuso e all’inizio del Venerdì Santo è morto, circondato dai suoi cari», si legge nel comunicato. «Sei stato un musicista straordinario e umile come pochi ma soprattutto sei stato un meraviglioso marito, padre, fratello, zio e nonno», continua la famiglia. «Gentile, sicuro, premuroso e amorevole e molto altro ancora, che non può essere descritto a parole. Un fulcro nelle nostre vite, ed è incredibile che ora dobbiamo vivere senza di te», hanno dichiarato gli Abba, «Lasse era un caro amico, un ragazzo divertente e un superbo chitarrista». «L’importanza del suo contributo creativo in studio di registrazione così come il suo solido lavoro di chitarrista sul palco è stata immensa», ha aggiunto il gruppo.