Amici, perché la Celentano è conciata così: umiliazione in diretta

Valentina Bertoli 02 aprile 2023 a

a

a

Il terzo appuntamento del serale di “Amici” inizia con un colpo di scena. La maestra Alessandra Celentano, che per questa edizione ha deciso di stupire i telespettatori del programma condotto da Maria De Filippi, stravolge ancora una volta il look. Dopo la parrucca color argento, la ballerina sfoggia capelli verdi e un trucco da fata. Sui social gli utenti avanzano un paragone divertentissimo: “Sembra Nikita fra vent’anni”. I colori ricordano quelli della “vippona” che abita, insieme agli altri, la casa del “Grande Fratello”: Nikita Pelizon.

Nessuno ostacoli la maestra Alessandra Celentano. La regina del ballo di Canale 5, spesso schietta e severa con gli allievi della scuola di “Amici”, il talent voluto e guidato da Maria De Filippi, non fa che attirare tutta l’attenzione su di sé. Questa volta, il motivo per cui è finita nel mirino dei frequentatori del web è la scelta di un look stravagante.

L’insegnante di danza più temuta del programma targato Mediaset è arrivata in studio con capelli verdi e un make-up fiabesco. Sui social gli utenti si sono scatenati per commentare questa decisione bizzarra. In studio, poi, gli sfottò non sono mancati. In particolar modo, Cristiano Malgioglio ha tolto ogni freno. Il cantautore, esperto di outfit eccentrici, ha avanzato un paragone fuori luogo: “Ma, io vedo lei e mi sembra Nikita. La protagonista del film famoso...”.

#amici si trasforma in #gfvip e viceversa



Angelina con la stessa tuta di Oriana e la Celentano con la stessa acconciatura di Nikita #oriele pic.twitter.com/6sgN2fSjPu — G1ngerleott4 (@G1ngerleott41) April 1, 2023

L’uscita di cattivo gusto del cantante ha gelato il pubblico. Il riferimento al film di Luc Besson del 1990 ha dato il via a una serie di tweet dai toni sarcastici. Tra gli altri, un utente scrive: “Sembri Nikita tra vent’anni”. L’allusione alla vip 29enne, concorrente dell’attuale edizione del “Grande Fratello”, provoca un ciclone di reazioni esilaranti. “Celentano come una fata” o “Ma che sta passando Alessandra Celentano ogni settimana?”.