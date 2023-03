Amici, Lorella Cuccarini lascia a bocca aperta. Maria De Filippi deve intervenire

26 marzo 2023 a

Ad Amici succede di tutto, anche l'impensabile. Il bacio tra la maestra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo durante il guanto di sfida infiamma la puntata di sabato 25 marzo e fa restare senza parole la conduttrice del talent show di Canale 5, Maria De Filippi. Un passo a due incredibilmente sensuale sulle note di Celentano e Mina ballato dalla Cuccarini e dal ballerino ha emozionato e sorpreso fino al punto che, al termine della performance, la coppia ha dovuto rassicurare in tv i rispettivi partner per evitare strane supposizioni.

Persino Maria De Filippi davanti a Rudy Zerbi con le mani in faccia e il pubblico in studio a bocca aperta, si è sentita in dovere di intervenire per rassicurare tutti. D'altronde la stessa maestra Cuccarini sapeva che con la sua esibizioni avrebbe scatenato un putiferio. Poco prima sui social aveva scritto: "Inizia Amici. Stasera, un “guanto prof” sensuale e speciale. Giorgia, ti chiamo tra poco così ti spiego”. “Mi devo preoccupare?”, aveva commentato ironicamente Giorgia, la compagna di Emanuel.