Rai, "nuova conduttrice ad Agorà": chi è. Retroscena bomba di Dagospia

In attesa che a Palazzo Chigi venga messa mano al dossier Rai scatta il tam tam sui talk show e i programmi del day-time. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate da Dagospia, infatti, ci sarebbero lavori in corso soprattutto nella fascia del mattino. Ad esempio ad Agorà, il talk show del mattino di Rai 3, condotto da Monica Giandotti che in questa edizione ha preso il posto che era occupato da Luisella Costamagna.

Per l'edizione estiva, scrive Giuseppe Candela, la versione estiva del programma sarà condotta da Incoronata Boccia, giornalista del TgR Sardegna che ha condotto su Rai1 "Weekly". Con lei il programma "vira a destra", scrive Dagospia. È "stimata professionalmente dall'intellettuale meloniano (futuro dg Rai) Giampaolo Rossi" ed "è sposata con Ignazio Artizzu, ex Rai e ora capo ufficio stampa del governatore Christian Solinas. Al suo fianco potrebbe esserci un conduttore in quota Lega, ancora non individuato".

La conduzione di Boccia potrebbe diventare stabile, si legge nel retroscena, anche nell'edizione invernale ora condotta da Giandotti. La quale, tra l'altro, qualche giorno fa ha fatto arrabbiare il conduttore di Elisir Michele Mirabella, indispettito perché ad AAgorà era stato affrontato un tema medico. "Buongiorno amiche e amici, la nostra puntata di Elisir troppe volte contesa a noi, ispira molte altre idee. Siamo a vostra disposizione, sappiatelo e chi vuol capire capisca", ha detto il conduttore quando ha preso la linea. Tra le tele-indiscrezioni rilanciate da Dagospia c'è poi quella che riguarda Serena Bortone, conduttrice di Oggi è un altro giorno su Rai 1, considerata "vicina al centrosinistra" tanto che nel centrodestra "sognerebbero nomi differenti".