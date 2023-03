The Voice Senior, incidente con due giudici: imbarazzo totale

04 marzo 2023 a

Quando mancano poche ore alla finalissima di "The Voice Senior" succede qualcosa di imbarazzante con i giudici. A "La Vita in diretta" Alberto Matano si collega con i protagonisti del talent musicale condotto da Antonella Clerici ma invece dell'anticipazione spunta la notizia: non ci sono due giudici dei quattro previsti nel programma. Poltroncine vuote (quelle di Loredana Bertè e di Angela Brambati) e grande imbarazzo con Matano spaesato. In collegamento ci sono Gigi D’Alessio, Clementino, metà dei Ricchi e Poveri ovvero Angelo Sotgiu. "Loredana e Angela non ci sono, le abbiamo lasciate nei camerini" spiega D'Alessio. Clementino e Angelo dei Ricchi e Poveri sottolineano: "Ci siamo quasi tutti". Quasi.