Fedez in crisi, fan turbati della decisione del rapper: cosa succede

Un lampo nel buio: Fedez si riaffaccia sui social, ma è solo un attimo. Dopo lo tsunami di polemiche per le esibizioni al Festival di Sanremo 2023, il rapper imprenditore non è stato più lo stesso. Prima le indiscrezioni su una forte crisi coniugale, poi l’accusa di una montatura pubblicitaria, a seguire l’evidente stato di stress accompagnato da balbuzie e infine la fotografia mano nella mano con la moglie per mettere fine alle speculazioni: sono felici e innamorati, il matrimonio è saldo.

Fedez non si presenta, ansia e preoccupazione tra i fan

Eppure, dopo quello scatto, Fedez è ripiombato nel silenzio e nell’anonimato social, una rarità per chi come lui documenta ogni ora del giorno. Ha disertato perfino la conferenza stampa di “Lol 3”, il programma comico di Amazon Prime. Al contrario, Chiara Ferragni ha continuato a lavorare e postare momenti di vita con i figli Leone e Vittoria su Instagram stando però ben attenta a non inquadrare il marito. Cosa sta succedendo? Difficile saperlo. Sicuramente sono fatti loro, ma è altrettanto vero che la mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, ha acceso la curiosità con lo sfogo di ieri sui social: “L’invidia è il male del mondo”. Sibillina.

E guarda caso, oggi, il cantante è uscito allo scoperto: “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”. Lo ha scritto in una storia Instagram e si è inabissato di nuovo.

Nessuna spiegazione, ma è chiaro l’intento di smentire le ultime dichiarazioni di Fabrizio Corona sul suo canale Telegram. L’ex paparazzo, poco prima, aveva sostenuto che Fedez sta soffrendo psicologicamente perché “Chiara Ferragni vorrebbe chiedere il divorzio. A farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”. I fan sono preoccupati, soprattutto per la sua salute, in molti ricordano che l’artista si comportò in modo simile quando scoprì di avere un raro tumore al pancreas.