Lucas Peracchi spara a zero contro la tv: "Non guardo il Gf Vip. Come guadagno..."

Francesco Fredella 02 marzo 2023

Lucas Peracchi senza freni. E senza filtri (non ne ha mai avuti). Bello, macho, con un passato in tv. Ora Peracchi, dopo aver ritrovato l'amore grazie alla social manager colombiana Karen Eliana, si gode il successo su Only fans (la piattaforma per adulti) e spera di tornare in tv. Magari all'Isola dei famosi. In un'intervista a IGossip, però, spara a zero sul Grande Fratello vip.



"E' da un po’ che non vado in tv. Ho trovato il mio equilibrio con i social e sto lavorando molto bene. Sinceramente non mi manca e non ci dormo la notte, ovvio sarei ipocrita a dire il contrario e quindi se dovesse capitare di tornare in tv è per me una pubblicità per il mio settore fitness. Non penso sia legato a scelte o ad altri motivi, magari forse non sono abbastanza bravo a fare il ruffiano… come altri, ma non lo farò mai", tuona. Lui, non è un mistero, si vedrebbe bene in Honduras. Nella Playa Desnuda si sentirebbe a proprio agio, ma intanto dice che il reality di Signorini è "noioso".

"Avrei piacere a partecipare a un reality show anche perché siccome sono una persona molto dinamica, attiva e sveglia non lo renderei noioso come il Grande Fratello Vip 7, che sembra di stare a messa… e poi mi farei conoscere per quello che sono, sia nel bene che nel male. Almeno qualcuno mi giudicherà per quello che sono e non per quello che ha sentito di dire da tre scappati di casa in televisione", continua.