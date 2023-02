Maurizio Costanzo, cosa spunta sul feretro durante i funerali: "Toccante"

28 febbraio 2023 a

a

a

Sotto una pioggia leggera il feretro di Maurizio Costanzo è arrivato davanti alla chiesa degli Artisti, Roma, dove si sono tenuti i funerali del noto giornalista e conduttore televisivo. Centinaia di persone hanno accolto l'arrivo del carro funebre con un lungo applauso, tra gli ultimi personaggi televisivi e artisti ad arrivare, Alessia Marcuzzi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto. All'arrivo del feretro e al suo ingresso in chiesa, i tantissimi presenti fuori alla chiesa lo hanno accolto con un lungo applauso.

La foto del gatto di Maurizio Costanzo sopra la bara è qualcosa di veramente toccante ❤️‍ #MaurizioCostanzo pic.twitter.com/avToIyKFbQ — ೫ Loki's wife ღ (@ammoniacaway) February 27, 2023

Poi nella corso della celebrazione dei funerali con il feretro al centro non è passato inosservato un dettaglio toccante proprio sulla bara del conduttore. Non solo il quadro con la sua foto ma anche un'altra immagine, quella del suo gatto. Costanzo amava tantissimo gli animali, soprattutto i felini. E in particolar modo Filippo, un certosino che lo stesso Costanzo aveva adottato da una cucciolata abbandonata. Una volta raccontando la passione per i mici aveva rivelato: "È stato amore a prima vista". Il dettaglio della foto ha commosso tutti: "Toccante" scriveranno gli utenti sui social ricondividendo lo scatto.