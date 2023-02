Fiorello, la proposta choc a Viva Rai2: "Amadeus ancora non lo sa"

Giada Oricchio 20 febbraio 2023 a

Fiorello confessa: “Amadeus non lo sa” e i social impazziscono. Lo showman ha conquistato pubblico e critica con il programma mattutino “Viva Rai2”. Durante il Festival di Sanremo si è trasferito all’ombra del teatro Ariston per il “Dopo Festival” e qualche giorno fa da lì è ripartito per un annuncio da urlo. Si è rivolto al cantante Mr.Rain e ha rivelato: “Non te l’ho ancora detto, Amadeus non lo sa, ma manderò il pezzo… voglio essere in gara per 5 sere…”. Davanti allo stupore dei presenti, Fiorello ha assicurato: “Davvero, sono serio, sì, sì. Dico anche la coppia: io e Gigi D’Alessio”. L’attore Fabrizio Biggio, che gli fa da spalla, ha rincarato la dose: “Guarda che secondo me non sta scherzando”, “No, no, non sto scherzando. Siamo pronti” ha replicato Fiorello. Una boutade, un gioco che Twitter però ha accolto con entusiasmo: “Non vedo l’ora”, “Adesso esigiamo questo momento”, “Magari fosse vero”. Se lo scherzo diventasse realtà, per il direttore artistico Amadeus sarebbe un colpaccio.