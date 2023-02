Domenica In, Gianluca Grignani spaventa i fan: "Cosa succede al naso"

Giada Oricchio 20 febbraio 2023 a

Gianluca Grignani è stato ospite di Mara Venier a “Domenica In”, ma un particolare ha distolto l’attenzione dei telespettatori dall’intervista. Il cantante, reduce dall’intensa partecipazione al Festival di Sanremo 2023, ha raccontato alla padrona di casa del programma domenicale di Ra1 il suo ritorno sulle scene: “Sono molto felice di essere qui. Io e te poi ci conosciamo da tanti anni. Se ho dormito bene? Nì, io non dormo molto sono un po’ nottambulo. A volte capita che non dormo nemmeno. Ho lo studio in casa e lavoro spesso”.

Poi ha punzecchiato il duo Colapesce Dimartino, vincitore del Premio della Critica: “Come mai non l’ho vinto io? Potrei essere polemico e lo sai che sarei capace di farlo, ma dirò solo due cose. Sono contento, se mi ricordo di chi l’ha vinto tra qualche anno e non faccio nomi. Il vero premio l’ho preso dalla gente, quello dato dalle persone. Per me è una cosa molto importante”. Tuttavia, l’interprete del brano “Destinazione Paradiso” ha incuriosito il pubblico per una macchia rossa sotto il naso. Sui social, si sono interrogati: sta perdendo sangue dal naso o è un graffio recente? Difficile stabilirlo, di sicuro né il cantautore né Mara Venier hanno rilevato qualche problema serio perché hanno proseguito la chiacchierata in totale serenità.