Sanremo 2023, Lorella Cuccarini mozzafiato: "A 57 anni così"

10 febbraio 2023 a

a

a

Lorella Cuccarini conquista l'Ariston nella notte dei duetti e cover. In minigonna a 57 anni praticamente pefetta mentre balla con il giovane Olly la rivisitazione contemporanea di La notte vola. Finito il duetto il cantante Olly, emozionato prende la parola ma dimentica quello che voleva dire: "Volevo ringraziare questa donna meravigliosa che ha capito la mia idea ed è stata disponibilissima a seguirmi, mi ero preparato ma adesso non mi ricordo più". Amadeus ride e Lorella ringrazia. "Ha dato una versione molto moderna del mio brano, bravo". Fisico perfetto e gambe in bella mostra la "più amata dagli italiani" fa esplodere i social dopo la sua esibizione da diva,