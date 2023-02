Sanremo 2023, Paola Egonu debutta sul palco: "Qui per divertirmi"

09 febbraio 2023 a

"L'Italia è un Paese razzista? Sì, però questo non vuol dire che tutti sono razzisti, o tutti cattivi o ignoranti. L'Italia è un Paese razzista, ma sta migliorando. Non voglio sembrare polemica o fare la parte della vittima ma semplicemente dire come stanno le cose". Con queste parole la campionessa azzurra di pallavolo, Paola Egonu, ha risposto a chi le chiedeva se considerasse l'Italia un Paese razzista, nel corso della conferenza stampa sanremese che la consacrava come una delle co-conduttrici del Festival.

Questa sera l'atleta è salita sul palco per affiancare Amadeus e Gianni Morandi sul palco dell'Ariston nella terza serata della kermesse, in cui si esibiscono tutti i cantanti in gara, oltre ai super ospiti, tra cui spiccano Peppino di Capri e i Maneskin.

Sulle note di Brividi di Mahmood e Blanco, Paola Egonu entra in scena al festival di Sanremo. «Ho i brividi di paura, ho scelto questa canzone perché mi rappresenta perfettamente», dice dopo aver superato brillantemente la prova della scala, elegante nell'abito monospalla bianco firmato Emporio Armani.

«Sono nel tempio della musica, voglio divertirmi con voi», aggiunge. «Papà camionista, mamma infermiera», alla pallavolo si è avvicinata grazie al cartone animato «Mila e Shiro. "Provaci", mi disse mio padre, e così ho cominciato».