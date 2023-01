Amici, Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo insieme? La bomba di gossip

Alice Antico 29 gennaio 2023 a

Emma e Stefano De Martino formano da sempre una delle coppie più amate di “Amici di Maria De Filippi” che, nonostante si sia sciolta in maniera turbolenta, é rimasta nel cuore dei fan, che ancora oggi sperano in un futuro ritorno. Oggi, a distanza di 10 anni dall’addio, sarebbero pronti per aprire un nuovo capitolo della loro carriera, proprio dove tutto è cominciato. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni di “Novella 2000”, Emma Marrone e Stefano De Martino potrebbero tornare a ricoprire il ruolo che entrambi hanno già rivestito: quello di giudici del serale di “Amici”.

Lui lo é stato fino alla scorsa edizione del 2022, lei invece negli anni precedenti e con compiti diversi. Emma é stata infatti giudice della commissione del Serale ma anche direttrice artistica di una delle due squadre in competizione. A distanza di molti anni dal loro addio, oltre che dall’ultima volta che hanno lavorato insieme, Emma e Stefano De Martino potrebbero tornare l’uno al fianco dell’altra proprio sulla poltrona dei giudici. Per l’ufficialità è ancora presto, però, e non ci sono conferme. Ricordiamo che, fino al 2022, la giuria esterna era composta dal marito di Belen Rodriguez, da Emanuele Filiberto e da Stash Fiordispino. Si tratterebbe quindi di una novità assoluta e accattivante per il pubblico del talent show.

Per quanto riguarda la loro storia d’amore, Emma lo ha sempre definito un “grande amore”, che è durato 4 anni. I due avevano già iniziato a pensare in grande, avevano iniziato una convivenza e sembrava che tutto stesse procedendo per il meglio. Almeno fino a che Stefano De Martino non si è innamorato di Belen Rodriguez. Tutto è accaduto proprio negli studi del programma, che la showgirl argentina frequentava come ospite. Era inoltre l’anno in cui Belen aveva co-condotto il Festival di Sanremo, il 2012, quello che l’ha definitivamente consacrata al successo. A distanza di molti anni, Emma si è lasciata tutto alle spalle e ha voltato pagina e, con De Martino, è rimasto un sentimento d’amicizia e di stima reciproca. In occasione de “La conferenza stampa”, infatti, il ballerino aveva dichiarato: “Ho un bel rapporto con lei. Io e lei ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita ed è stato bello. Quando stavamo insieme è stato bello e abbiamo vissuto insieme gli anni più capovolgenti per entrambi. Eravamo da poco maggiorenni entrambi. Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita molto diversa. Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”.