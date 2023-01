Lingo, Caterina Balivo si vergogna: la sparata del concorrente in studio

Valentina Bertoli 26 gennaio 2023 a

“Tentar non nuoce”, recita il famoso proverbio. Peccato che, a volte, sbilanciarsi significhi anche rischiare di essere autori di una figuraccia. È successo a “Lingo”, quiz televisivo di LA7 ispirato all’omonimo format statunitense. Chiamato ad indovinare il termine corrispondente alla definizione “spesso precede l’esame”, Gianluca, concorrente napoletano, tenta un timoroso “cacarella”. La coraggiosa risposta del ragazzo toglie il fiato ai presenti. La conduttrice Caterina Balivo non si trattiene e dà il via a una fragorosa risata corale. Il gioco fatica a procedere. Lui, sorridente, cerca di superare il momento di imbarazzo scherzando: “Esiste sulla Treccani?”. La scena è diventata presto virale su tutti i social.

Caterina Balivo, al timone di uno dei game show di maggior successo, gioca con le parole italiane ogni giorno. L’autoironica conduttrice, amatissima dai telespettatori, guida i concorrenti nei quiz ed è volto quotidiano della fascia preserale di LA7. L’obiettivo del programma è quello di riscoprire, insieme ai partecipanti, il significato di termini più o meno in uso. Come da copione, Balivo legge la definizione e aspetta che i concorrenti in gara provino ad indovinare il termine esatto. Questa volta qualcosa va storto.

“Spesso precede l’esame”, dice lei. Dopo qualche attimo di attesa e mentre le prime lettere iniziavano a spuntare, Gianluca, un giovane ragazzo, guarda il compagno cercando consenso e spinge il bottone. Quando regna il silenzio, tenta una risposta: “Cacarella”.

La conduttrice non resiste e scoppia a ridere. Tutti, divertiti, battono le mani e trattengono le lacrime. “Ci ho provato”, si giustifica lui. Gli avversari centrano la domanda con “tremarella” e Balivo ritorna sull’esilarante episodio. “Esiste sulla Treccani?”, chiede Gianluca sorridendo. “Non lo so se esiste sulla Treccani. Ma dico, un giornalista come te… tremarella non cacarella”, ribatte lei. “Prima di un esame succedono un sacco di cose, anche quella che ho detto io”, afferma Gianluca. Il video fa il giro del web e diverte gli utenti. La gaffe dello studente dell’università Federico II di Napoli diventa virale in un battibaleno.