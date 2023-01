Cinema, Alice Rohrwacher e Aldo Signoretti candidati agli Oscar 2023

24 gennaio 2023 a

a

a

Italiani al Premio Oscar. L’Italia tiene alto il vessillo del Paese agli Oscar 2023 con due importanti rappresentanti del nostro cinema. Sono Alice Rohrwacher, che con il suo cortometraggio live action "Le Pupille" è entrata nella cinquina delle nomination, e Aldo Signoretti per il make up di "Elvis", la pellicola di Baz Luhrmann. Le nomination sono state annunciate e la cerimonia di premiazione è in programma il 12 marzo prossimo. Per quanto riguarda i 10 film che si giocano il titolo, ottengono la candidatura all’Academy Award: "Avatar: La via dell’acqua" di James Cameron, "’Elvis" di Baz Luhrmann, "Gli Spiriti dell’isola"di Martin McDonagh, "The Fabelmans" di Steven Spielberg, "Tar" di Todd Field, "Top Gun: Maverick" di Joseph Kosinski, "Everything Everywhere All at Once" dei "Daniels" Daniel Kwan e Daniel Scheinert, "Triangle of Sadness" di Ruben Östlund (che ha vinto la Palma d’Oro a Cannes) e "Women Talking" di Sarah Polley.

Molestie sessuali, Kevin Spacey in tribunale. Accuse archiviate

I registi candidati agli Oscar 2023 (fra i quali non c’è quest’anno nemmeno una donna), sono Ruben Ostlund per "Triangle of Sadness", Todd Field per "Tár", Martin McDonagh per "Gli spiriti dell’isola", i Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert) per "Everything Everywhere All at Once" e Steven Spielberg per "The Fabelmans". Gli attori che si contendono il premio più ambito del cinema mondiale sono: Colin Farrell per "Gli Spiriti dell’Isola", Brendan Fraser per "The Whale", Austin Butler per "Elvis", Paul Mescal per "Living", Le candidate all’Oscar come migliore attrice protagonista dell’edizione 2023 sono: Cate Blanchett per "Tár", Ana de Armas per "Blonde", Andrea Riseborough per "To Leslie", Michelle Yeoh per "Everything Everywhere All at Once" e Michelle Williams per "The Fabelmans".