Edith Bruck, la storia nel documentario esclusivo su La7

Da un'idea di Giovanna Boursier con la regia di Michele Mally

24 gennaio 2023 a

In occasione della Giornata della Memoria, per non dimenticare gli orrori della guerra, le vittime dell’olocausto e la shoah, La7 trasmetterà domani in prime time un documentario esclusivo – presentato da Andrea Purgatori - dal titolo “Edith”.

Il documentario, realizzato da 3D Produzioni in collaborazione con La7, nasce da una idea di Giovanna Boursier, con la sceneggiatura scritta insieme alla protagonista e la regia di Michele Mally – e rappresenta una testimonianza unica ed eccezionale della scrittrice e poetessa di origini ungheresi naturalizzata italiana, sopravvissuta all’olocausto e alla deportazione nei campi di Auschwitz, Dachau e Bergen – Belsen.

La pellicola si apre con Edith intenta a guardare un vecchio documentario ungherese, “A Látogatas”, che in italiano significa “La visita”. È lei sullo schermo, più giovane, nel 1982, tornata in Ungheria per rivedere la casa dove è nata e dove venne catturata. Attraverso queste immagini, inedite in Italia, lei torna per noi a ricordare e riflettere. Ne emerge il ritratto di una donna capace di continuare a vivere e ad amare, e che non tralascia nulla della sua storia: dal Lager all’amore infinito per il poeta Nelo Risi, fino alla scrittura che le ha permesso di continuare a vivere. Tutto disegnato alla luce dell’oggi, nella casa di Via del Babuino dove abita da 62 anni, circondata dai colori e dai rumori della Roma “eterna”, come la definisce Edith, quella che ormai è diventata la sua patria, “tra piazza del Popolo e piazza di Spagna”.

Edith ha avuto inoltre il Patrocinio di UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, della Fondazione Museo della Shoah, del Dicastero della Cultura e l’Educazione, e con la collaborazione dell’Accademia d’Ungheria a Roma.