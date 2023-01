Verissimo, Jolanda Renga si sfoga con Silvia Toffanin: "Un'ora di pianto"

21 gennaio 2023 a

Confessioni, sorrisi e lacrime per Jolanda Renga. La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga ha rilasciato la sua prima intervista televisiva a Silvia Toffanin, sensibile padrona di casa di “Verissimo”. Nella puntata di sabato 21 gennaio, Jolanda Renga ha conquistato il pubblico con la sua purezza e timidezza. Se da piccola era innamoratissima del padre, oggi ha un rapporto simbiotico con Ambra: “A lei non piace quando dico che è la mia migliore amica, si arrabbia perché dice che è la mamma. E’ l’unica persona a cui dico tutto - ha rivelato la giovane -. Mai avuto problemi a parlarle di qualcosa, so che non ci sarà mai un giudizio sulla mia persona, è molto onesta con me e mi sento protetta. Non le ho mai detto una bugia, non voglio avere segreti con lei”.

La nota dolente sono i social: gli hater l’hanno offesa per l’aspetto fisico non gradevole (a loro dire) come quello della madre. Renga jr. ne ha parlato con disarmante semplicità e voce incrinata dall'emozione: “I social sono belli se usati nel modo giusto. Ho aperto il profilo Instagram nel 2018. Un giorno su Tiktok ho visto un video che un ragazzo mi aveva dedicato, ma nei commenti lessi: ‘è brutta’, ‘non è bella come la madre’. Ho pianto per un’ora, mi ha fatto male perché evidentemente è una ferita che dentro ho già”.

Poi la figlia d’arte ha rivelato come ha trasformato quell’apparente sconfitta in una vittoria: “Ho preso il telefono e ho registrato quel video (è finito su tutti i giornali, nda) in cui spiegavo come mi ero sentita e che per me contano l’anima e il cuore. L’ho fatto di getto, tre minuti parlati, non mi aspettavo niente però speravo di poter essere utile a qualcun altro. E invece ho iniziato a ricevere migliaia di notifiche”.

Jolanda Renga ha ribadito che a rincuorarla non sono stati tanto i commenti di chi la considera bella quanto quelli delle donne che si sentivano rappresentate dalle sue parole perché vivevano una situazione simile: “Ciò che mi ha reso davvero felice è stato conoscere le storie di ragazze e mamme che mi hanno ringraziato per quello che ho detto. È stata la vittoria più grande. Un giorno, una bambina mi ha fermato a Milano e mi ha ringraziato. Io stavo per mettermi a piangere. Non aveva prezzo quel grazie”. La giovane è fidanzata da poco e nel suo futuro vede la musica e un libro.

