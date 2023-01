Stasera C'è Cattelan, Ezio Greggio non si trattiene: intervista in lacrime

19 gennaio 2023 a

Gianfranco D’Angelo? Ed Ezio Greggio scoppia a piangere. Il conduttore di “Striscia la Notizia”, il tg satirico di Canale5, è stato intervistato da Alessandro Cattelan, padrone di casa di “Stasera c’è Cattelan” su Rai2.

Nel corso della trasmissione, mercoledì 18 gennaio, l’attore comico si è raccontato a 360 gradi con la consueta leggerezza e allegria, ha ripercorso la carriera tramite il suo nuovo libro e infine non ha trattenuto l’emozione al ricordo di Gianfranco D'Angelo, scomparso ad agosto 2021, con il quale ha condiviso l’esperienza storica di “Drive In”.

Greggio ha confessato: “Gianfranco ce l’abbiamo sempre qua (mano sul cuore, nda), eravamo una coppia di mezzi delinquenti e ne abbiamo combinate di ogni tipo. Gli anni '90 sono stati fantastici, il clima era più tranquillo e divertente, oggi i tempi non aiutano la comicità”.

Belle parole anche per Enzo Iacchetti, suo ventennale compagno d’avventura dietro il bancone di “Striscia”. Per Greggio, Enzo è “Enzino”: “Mi ispira tantissimo, abbiamo un rapporto speciale. Durante le puntate, tra un servizio e l’altro, ci raccontiamo tanto della nostra vita privata”. E ha svelato un retroscena: “Quando finiscono i filmati, un po’ ridiamo per quanto visto e un po’ per quello che ci siamo appena raccontati”.

