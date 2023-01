La Vita in Diretta, Venier si scaglia contro la contessa Federici: "Mi fai orrore"

Giada Oricchio 19 gennaio 2023 a

a

a

Scontro in diretta tv tra Mara Venier e Maria Stella Federici sulla morte di Gina Lollobrigida. Durante l’ultima puntata del programma di Rai 1 “La Vita in diretta”, il conduttore Alberto Matano e le sue ospiti parlavano degli ultimi tribolati anni di vita della diva italiana, scomparsa il 16 gennaio 2023. Anni segnati dal giallo del (finto) matrimonio con Xavier Rigau e dalle liti tra Andrea Piazzolla, il 35enne factotum della “Lollo”, e il figlio dell’attrice, Andrea Milko Skofic, che lo ha denunciato per circonvenzione d’incapace (avrebbe fatto sparire beni per milioni di euro) nonostante la madre lo difendesse a spada tratta.

In studio, la contessa venezuelana Maria Stella Federici ha definito la situazione “tragicomica” mandando su tutte le furie Mara Venier, evidentemente davanti alla tv. La conduttrice di “Domenica In” ha telefonato subito per dar sfogo a tutto il suo sdegno: “Vorrei capire l’atteggiamento di Maria Stella… di comico in questa storia non c’è niente, forse fa ridere solo te che in effetti stai ridendo… ti assicuro che non fa ridere le persone che hanno voluto bene a Gina. Noi l’abbiamo vissuta per tanti anni, abbiamo vissuto il suo dolore…”.

Venier ha la voce rotta dall’amarezza al ricordo dell’amica: “Da me nell’ultima intervista disse ‘vorrei morire in pace’”, ma la contessa sferzante: “Sì però non piangere eh…”, “No, non piango, manco per niente. Mi fa orrore il tuo cinismo!” ha contrattaccato Mara Venier, mentre Federici sgranava gli occhi: “Ringrazio per l’onore, ma ognuno ha il suo modo di vedere la verità… calmati… ti spiego”. Benzina sul fuoco per “Zia Mara” che dall’altro capo del telefono ha urlato: “Non è tua la verità… ma che ne sai te che stai in villa a fare cene... che ne sai di dolore, di sofferenza… che ne sai di Gina…”.

La conduttrice Rai si è pure espressa a favore di Piazzolla: “E che ne sai di come Andrea è stato vicino a Gina in questi anni?!”. La nobildonna ha sorriso sarcastica e con fare noncurante: “Non capisco perché ti ecciti in questo modo”, “Perché sei molto cinica” ha ribattuto Venier. Lo scontro è proseguito con un colpo di scena. Federici ha ricordato alla sua interlocutrice che era seduta al suo fianco a cena quando l’iconica attrice le raccontava le sue intimità e la conduttrice veneta ha interrotto il collegamento a dir poco furibonda: “Ma quando mai! Non ci sei mai stata! Ma cosa stai dicendo?! Ti prego… ciao a tutti…”. Alberto Matano ha cercato di spiegare il vulcanico intervento dell’amica, ma la contessa lapidaria: “Dica ciò che vuole senza offendere”.