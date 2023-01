Il Cantante mascherato, Milly Carlucci rivoluziona la giuria: chi vuole a tutti i costi

09 gennaio 2023 a

Milly Carlucci inarrestabile. Dopo il successo di "Ballando Con Le Stelle" la conduttrice Rai è quasi pronta per la nuova edizione de Il Cantante Mascherato. È Dagospia a lanciare la prima bomba sulla trasmissione che sfiderà il sabato sera la trasmissione "Amici" di Maria De Filippi.

Nella rubrica A lume di Candela, firmata da Giuseppe Candela si legge che Carlucci avrebbe deciso di rivoluzionare la giuria dello show puntando sull'ex "ballerina" Iva Zanicchi. Le sue barzellette e inevitabili gag con risate e polemiche sarebbero una garanzia per lo share di Rai 1. Ma è sul quarto giurato che Dago sgancia la vera bomba: Carlucci starebbe lavorando per avere a tutti i costi Christian De Sica. Cosa ne pensi l'attore però ancora non è dato saperlo. Il conto alla rovescia è scattato.