Maurizio Ferrini spiazza tutti: "Quel no a Sergio Leone mi è costato troppo"

Un "no" costato tanto. Un "no" che ancora oggi Maurizio Ferrini ricorda con dolore. Gli è costato tanto rifiutare la proposta di Sergio Leone, uno dei giganti del cinema italiano. Il film in questione è "Troppo forte", la cui sceneggiatura è stata scritta da Verdone e Sergio Leone. Ferrini viene chiamato per interpretare l'avvocato del film, rifiuta ed arriva una grande tegola sulla sua carriera che viene quasi del tutto bloccata.

“Ho detto due No nella mia vita. Due No che oggi sono un rimpianto e mi sono costati abbastanza. Il primo quando mi hanno proposto il film Yuppies ed il secondo quando mi chiamò Sergio Leone. Proprio lui, il grande Sergio Leone che aveva contattato quel giovane Ferrini di Cesena per il lm Troppo forte”, racconta Maurizio Ferrini nel corso di Trends & Celebrities su RTL 102.5 News. “Leone mi disse: Vorrei lei al posto di Sordi nella parte dell’avvocato”, continua Ferrini in radiovisione. “Dissi no, ma non ero io. Per molto tempo ho rimosso quell’episodio dal cassetto dei ricordi. La colpa di quel no è stato il successo che mi aveva fatto ubriacare dopo Quelli della Notte”, svela ancora. Adesso resta il ricordo di quell'episodio, tenuto nascosto nel cassetto dei ricordi per tanto tempo. Dopo un periodo buio in cui la tv l'aveva quasi del tutto dimenticato, Ferrini è tornato in auge grazie ad alcuni programmi che l'hanno riscoperto: Sabato italiano, qualche anno fa, con Eleonora Daniele.

"Se dici no a persone importanti rimani da solo perché, se non vai in televisione e al cinema, non ti chiamano. Quindi iniziano gli anni dove ho anche sofferto la fame, sono stato abbandonato", aveva raccontato nel 2017 su Rai1.

Poi è arrivato Fabio Fazio, che l'ha arruolato come signorina Emma Coriandoli, ospite di "Che tempo che fa?".