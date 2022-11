“Oggi i giovani sono molto più carichi di noi", Raoul Bova stupisce tutti

Francesco Fredella 16 novembre 2022 a

a

a

Crede da sempre nei giovani. E le sue parole fanno il giro della Rete: Raoul Bova, in radiovisione a Password su RTL 102.5, non parla solo del suo nuovo film. “Domani esce The Christmas Show, il mio nuovo film. Una commedia divertente. Tutte queste dinamiche natalizie mi hanno messo di buon umore. Abbiamo girato in Puglia, dove ci hanno accolto calorosamente, in un villaggio dove tutte le case sono piene di luci, tranne una. Il mio personaggio viene affascinato dalla dirimpettaia, che non festeggia il natale. L’incontro avviene perché la figlia è stanca di non festeggiare il Natale e reagisce. Il mio personaggio è il cavaliere che però alla fine viene salvato dalla principessa”, racconta Raoul Bova.

Raoul Bova torna sul grande schermo dopo sette anni con una commedia natalizia e un incredibile cast: Serena Autieri, Francesco Pannofino, Tullio Solenghi e Ornella Muti. “Il Natale è un periodo divisivo, c’è chi lo vive con gioia e chi lo vive con malinconia. Quando ero piccolo il Natale era un periodo gioioso, poi quando cresci e inizi a perdere le persone care inevitabilmente lo vivi con più malinconia. Capisco le persone che si sentono male durante le feste, generano il ricordo di chi non c’è più. Oggi sono tornato a credere nel Natale grazie ai miei bambini”, aggiunge. Sui giovani, che anche nel film hanno un ruolo centrale, l’attore svela: “La nostra generazione ha avuto tante premesse e poca concretezza. Oggi i giovani sono molto più carichi di noi, hanno voglia di cambiamento e spingono anche gli adulti”. L’attore, in diretta su RTL 102.5, racconta anche della sua famiglia: “Ho avuto due genitori presenti, papà calabrese e mamma napoletana. Da papà ho acquistato la sicurezza calabrese e da mamma la spensieratezza calabrese. Con i miei figli sono un papa che ascolta e non ho regole sul modo di comportarmi sui figli, ci sono momenti in cui sei più duro e momenti in cui lasci correre”.