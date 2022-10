"Franco Zeffirelli conformista ribelle", a Roma la première del documentario

23 ottobre 2022 a

a

a

Esce nei cinema italiani come evento esclusivamente nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2022 con RS Production, “Franco Zeffirelli, Conformista Ribelle”, documentario scritto e diretto da Anselma Dell’Olio e prodotto da La Casa Rossa e RS Productions in collaborazione con Rai Cinema. Per l’occasione lunedì alle 20 al Cinema Troisi di Roma (via Induno 1) si terrà la premiere alla quale parteciperanno la regista Anselma Dell’Olio, la produttrice Francesca Verdini, il coproduttore Pietro Peligra e numerosi ospiti, tra i quali Marina Cicogna, che racconterà al pubblico presente in sala della sua conoscenza con il Maestro Zeffirelli, gli attori Vinicio Marchioni, Emanuele Propizio, i registi Luca Verdone e Alessio De Leonardis, il produttore Riccardo Tozzi.

Addio al Maestro, è morto Franco Zeffirelli

Già presentato in concorso nella sezione Venezia Classici alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e realizzato con il patrocinio della Fondazione Franco Zeffirelli, il documentario racconta i momenti decisivi, i punti di svolta e le montagne russe di una brillante, movimentata carriera internazionale e la rocambolesca esistenza di un grande artista italiano. Dalle sue origini come figlio di N.N. alla conquista di una grande fama internazionale come regista, art director, pittore, ideatore di cinema, teatro e opere liriche. Attraverso interviste originali e d’epoca con alcune delle star più acclamate che l’hanno conosciuto, ammirato e amato e con familiari, amici e collaboratori più stretti, questo coinvolgente racconto rende giustizia alla persona e all’artista – non solo “il maestro” – in tutte le sue multiformi e anche opposte sfaccettature.