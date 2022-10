Serie tv Sky sul Duce, Luca Marinelli interpreta Mussolini

19 ottobre 2022 a

a

a

Nei panni di Benito Mussolini, sarà Luca Marinelli il protagonista di "M. Il figlio del secolo", la nuova serie Sky Original adattamento dell’omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale, che racconta la nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere del Duce Benito Mussolini. Nominato ben 5 volte ai David di Donatello - fra cui la nomination che gli è valsa il premio per "Lo chiamavano Jeeg Robot", film che gli ha fatto conquistare anche il Nastro d’Argento - Marinelli è fra i più apprezzati attori italiani, vincitore della Coppa Volpi come miglior attore a Venezia per "Martin Eden" e del prestigioso Shooting Stars Award al Festival di Berlino.

MARINELLI SARA' DIABOLIK, NEL CAST ANCHE LEONE E MASTANDREA

In 8 episodi, come già annunciato, la serie sarà diretta da Joe Wright, che batterà il primo ciak presso i Cinecittà Studios nelle prossime settimane e che nell’ambito della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma sarà oggi protagonista - insieme agli sceneggiatori Stefano Bises e Davide Serino - dell’incontro "M. La serie".