Michelle Hunziker e Trussardi, "ritorno di fiamma". La foto alla festa insieme

Stando alle indiscrezioni di qualche settimana fa, sembrava che la coppia Hunziker-Trussardi si fosse sciolta, nonostante la showgirl abbia dichiarato più volte di “essere rimasta in ottimi rapporti con l’ex coniuge’. Pochi giorni fa, tuttavia, il settimanale ‘Chi’ ha parlato di nuovi indizi che confermerebbero un ritorno di fiamma tra i due. L’imprenditore Trussardi era stato beccato dai paparazzi mentre entrava nell'appartamento della sua – ex- moglie, dove sarebbe rimasto tutta la notte. In aggiunta, il gesto su Instagram della nota conduttrice, reso pubblico poco fa, potrebbe avvalorare ancora di più la tesi che i due starebbero cercando di rimettere in piedi il loro matrimonio.

I due si mostrano su Instagram felici e sorridenti vicino le loro figlie per la festa della loro primogenita Sole, che ha compiuto 9 anni. Per l'occasione l'intera famiglia si è riunita, aumentano così i vari rumors, che si rincorrono da svariati giorni, secondo i quali i due (ex) coniugi sarebbero nuovamente vicini: pochi minuti fa hanno scattato una foto insieme, felici e sorridenti con le loro figlie, avanti la torta di compleanno.

Si tratta della prima volta, in seguito la separazione, che i due celebri volti del gossip italiano si mostrano insieme. Un segnale che potrebbe dar credito alle notizie sul loro riavvicinamento. Nel post di auguri per la figlia, Michelle Hunziker al testo che recita "Il sole nel cuore…Ti amo amore mio. Auguri", ha anche aggiunto il nome del papà, che su Instagram si chiama "Therealtrussardigram". Un gesto insolito, visto che il tag alle precedenti foto manca.