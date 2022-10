Max Pezzali e Mauro Repetto a Sanremo, social impazziti dopo la renunion degli 883 all'Arena Suzuki

02 ottobre 2022 a

C'è chi già li vede ospiti speciali del prossimo Festival di Sanremo, se non proprio come cantanti in gara. Max Pezzali e Mauro Repetto, il nucleo originario egli 883, sono tornati inseme sul palco sabato 1 ottobre per un medley di grandi successi e hanno mandato in visibilio il popolo dei social. Pezzali e Repetto si sono esibiti adArena Suzuki 60 70 80 e... 90, serata evento dall'Arena di Verona condotta su Rai 1 da Amadeus, da qui la suggestione per un clamoroso ritorno di Max Pezzali al festival dopo il debutto nel '95 e la seconda volta in gara nel 2011.

"Amadeus che fa riunire Pezzali e Repetto va di diritto all'ONU", "Mauro Repetto e Max Pezzali insieme. E torno subito ai miei 15 anni. Grazie Amadeus!", "La reunion di Mauro Repetto e Max Pezzali, roba da super ospiti di #Sanremo2023 e picco della terza serata", "Ora resta solo da capire se Amadeus li porterà a Sanremo come gruppo o se andrà Pezzali da solo", "Pezzali e Repetto li rivedremo a Sanremo", sono alcuni dei commenti dei telespettatori su Twitter.

Sul palco dell'Arena di Verona si sono alternati Bonnie Tyler con Total eclipse of the heart, Sister Sledge con We are family, Patty Pravo con E dimmi che non vuoi morire, Snap! con Rhythm is a dancer, Al Bano con Nel sole, insomma una playlist da maracord che ha attraversato i decenni. Rappresentati anche gli Anni '90 con Corona con The rhythm of the night, Crystal Waters con Gipsy woman, Los Locos con Macarena, Michele Zarrillo con Cinque giorni.