Quand'è il concerto di Mahmood, il cantante sta male: stop forzato al tour

Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, è un cantautore e paroliere italiano che ha raggiunto la notorietà nel 2018 partecipando al Festival di Sanremo e vincendo nella categoria “Giovani” con il brano “Gioventù bruciata”. Egli ha poi pubblicato l'EP di debutto Gioventù bruciata e, a partire dal 2019, ha raggiunto il successo su scala internazionale. Mahmood ha vinto due volte nella categoria Campioni il Festival di Sanremo, nel 2019 con il brano “Soldi” e nel 2022 in duetto con Blanco con il brano “Brividi”. In virtù di questi successi, ha rappresentato di diritto l'Italia all'Eurovision Song Contest sia nell'edizione 2019 di Tel Aviv, piazzandosi in seconda posizione, che nell'edizione 2022 di Torino, classificandosi sesto insieme a Blanco.

Il cantautore ha purtroppo dovuto annullare delle date del suo tour “Ghettolimpo Estate 2022”, a causa di un problema di salute. Per rasserenare tutti l’artista ha pubblicato un video, con un filo di voce, su Instagram dove ha spiegato l’accaduto: “Sono dispiaciuto nel dirvi che purtroppo devo posticipare la data di Torre Del Lago al 7 agosto. Spero che Bellinzona e Iglesias siano recuperabili. Ho passato le ultime settimane a cercare di guarire da una brutta infiammazione alle corde vocali per la quale dovrò stare a riposo sino al due agosto. Spero di rivedervi il più presto possibile”. Anche l’organizzatore dei concerti di Mahmood, “Friends And Partners”, è intervenuto con un comunicato per confermare lo slittamento delle date: “A causa di un’infezione alle corde vocali, e al conseguente riposo vocale e astensione dal canto richiesto fino al 2 agosto, – si spiega nella comunicazione – il concerto del “Ghettolimpo Summer Tour” di Mahmood previsto per il 26 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago (LU) è rinviato a domenica 7 agosto. Viene invece annullata la data del 29 luglio al Castel On Air di Bellinzona (Svizzera). Maggiori informazioni sul live previsto il 31 luglio allo Stadio Comunale Monteponi di Iglesias (SU) verranno comunicate a breve”.

Insomma, basterà aspettare qualche giorno per riascoltare la voce inconfondibile del giovane cantautore.