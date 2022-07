Tiziano Ferro, "pignorati 9 milioni di euro". Il cantante nei guai con il fisco

19 luglio 2022 a

a

a

Guai con il fisco per Tiziano Ferro. Il cantante, diventato papà pochi mesi fa, dovrà pagare 9 milioni di euro all'Agenzia delle Entrate. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale civile di Latina che ha rigettato la sospensione del pignoramento presso la Tzn Srl, la società riconducibile al cantante. Quest’ultimo, che risiede ormai a Los Angeles da anni, avrebbe omesso di versare Irpef, Irap e Iva relative ai periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008.

Secondo il quotidiano locale Latina Oggi, è stata convalidata l’esecuzione esattoriale intrapresa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione ai danni di Tiziano Ferro per un debito di 9 milioni di euro. Per il tribunale "non si ravvisano i presupposti per la sospensione del pignoramento e della procedura esecutiva in corso". Una battaglia legale che dura da anni e che probabilmente non si chiuderà cosi. Ora, infatti, Tiziano Ferro e i suoi legali potranno introdurre il giudizio di merito per far valere le proprie ragioni.

nei confronti del cantante non avrebbe versato quanto dovuto ad Irpef, Irap e Iva, in particolare negli anni della sua carriera 2006, 2007 e 2008. L'Agenzia delle Entrate, rappresentata dall'avvocato Samantha Luponio, ha quantificato per Ferro un debito pari 9 milioni di euro. Il verdetto del tribunale ha dunque rigettato la sospensione del pignoramento presso la Tzn Srl, società riconducibile al cantante. Ad asssitere il cantante nella battaglia legale che va avanti da anni sono stati gli avvocati Gabriele Escalar, Andrea Curzio e Giulia Catone. Per il tribunale, come riporta Agi, "non si ravvisano i presupposti per la sospensione del pignoramento e della procedura esecutiva in corso". Ora Tiziano Ferro potrà introdurre il giudizio di merito per far valere le proprie ragioni

continua su: https://www.fanpage.it/roma/tiziano-ferro-ha-un-debito-con-il-fisco-e-dovra-pagare-9-milioni-di-euro/

https://www.fanpage.it/

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.