Dallarenalucio, Marco Mengoni incanta la platea. Cosa dicono sui social

Grande omaggio a Lucio Dalla all'Arena di Verona. DallArenaLucio è andato in scena ed è stato trasmesso su Rai1. Ma la serata è stata seguitissima anche sui social dove gli utenti hanno apprezzato in particolar modo l'esibizione di Marco Mengoni. Come dimostrano le parole di uno degli spettattori: "Marco Mengoni tu sei semplicemente arte, Maestria, sacrificio, sapienza, professionalità, eccellenza della musica italiana".

Amici, Musica con la M maiuscola, la tua musica e gli abbracci con gli amici… Ricordi belli, tristi, pieni di emozioni per raccontare una bellezza rara.



Grazie Verona e grazie Lucio, sempre. #DALLARENALUCIO pic.twitter.com/r9br9emuJO — Marco Mengoni (@mengonimarco) June 3, 2022

E non ha resistito neppure lo stesso cantante che, dopo la sua esibizione ha twittato: "Amici, Musica con la M maiuscola, la tua musica e gli abbracci con gli amici… Ricordi belli, tristi, pieni di emozioni per raccontare una bellezza rara. Grazie Verona e grazie Lucio, sempre".

