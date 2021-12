La rivelazione di Mengoni: "Io e il Covid, ecco come mi ha ridotto. Ora dico a tutti di vaccinarsi"

03 dicembre 2021 a

"Sono stato malissimo, ho avuto la febbre alta e forti dolori alle ossa per diversi giorni. Non ho mai avuto paura di morire, ma ho pensato spesso a quello che stavano passando le persone che non hanno 32 anni o un buono stato di salute come il mio".

Marco Mengoni, ospite di Otto e mezzo da Lilli Gruber, svela la sua esperienza con il Covid e lancia un appello a tutte le persone davanti allo schermo: "Non sono nessuno per obbligare le persone a fare qualcosa, mi limito solo a invitare tutti a vaccinarsi. Non è vero che il Covid è un'influenza come le altre, non è assolutamente vero..."

