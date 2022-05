Diletta Leotta, l'intervista a Piero Gasperini finisce male: il mister se ne va dopo la domanda sugli arbitri

16 maggio 2022 a

Nessuno vuole parlare con Diletta Leotta. Lei fa le domande e Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli se ne vanno. Al termine della partita tra Milan e Atalanta, vinta 2-0 dai rossoneri, l’allenatore nerazzurro si è presentato a Dazn per le interviste di rito e nonostante la sconfitta ha elogiato i suoi giocatori per la buona prestazione.

Gasperini era contrariato per l’arbitraggio di Orsato per la mancata sanzione del contatto tra Kalulu e Pessina all’inizio dell’azione del primo gol del Milan, ma non ha voluto polemizzare e si è rifiutato di commentare la moviola. Diletta Leotta ha provato a insistere: “Per completezza, anche se non vuole intervenire per quanto riguarda gli episodi arbitrali, le chiedo…”, nemmeno il tempo di finire la frase che un impermalito Gasperini ha abbandonato l’intervista con un “Ok, grazie e arrivederci”. La conduttrice di Dazn, spiazzata dal dribbling fuori programma, ha sottolineato: “Ma Gasperini dove va? Se n’è andato così? Gli puoi dire di ritornare?!”.

Campionato al fotofinish: si decide tutto all'ultima giornata

Per Leotta non era giornata perché poco dopo anche il tecnico del Milan, Stefano Pioli, l’ha lasciata con un palmo di naso seppur in maniera involontaria. Pioli, credendo di aver risposto a tutte le domande, ha salutato e se n’è andato senza accorgersi che Diletta Leotta stava per chiedergli qualcosa. La conduttrice l’ha presa con ironia: “Oggi se ne vanno tutti, hanno paura delle mie domande, nessuno vuole parlare con me”.

