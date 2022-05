Serie A, campionato al fotofinish: da anni mai così incerto. Scudetto e salvezza all'ultima giornata

Christian Campigli 16 maggio 2022 a

Vi piacciono i thriller, i romanzi ad alta tensione, i film nei quali scopri chi è l'assassino solo all'ultimo minuto? Allora adorerete questo campionato, incerto in testa, a metà ed in coda. Perché l'ultima giornata di questa meravigliosa serie A, se non a livello tecnico quantomeno sul piano delle emozioni e dell'incertezza, non solo assegnerà lo scudetto, ma anche i posti per la qualificazione in Europa e Conference League. Senza dimenticare l'ultimo treno per la salvezza.

Milan e Inter superano Atalanta e Cagliari grazie ai loro campioni, Rafael Leao e Theo Hernandez da una parte, Ivan Perisic e Lautaro Martinez dall'altra. Domenica prossima ai rossoneri basterà un punto al Mapei Stadium contro il Sassuolo: sulla carta un'impresa tutt'altro che impossibile. L'Inter, dopo il disastro di Bologna, non è più padrona del proprio destino: deve vincere in casa contro la Sampdoria, già salva, e sperare in una sconfitta dei cugini.

Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta si giocano il futuro europeo in novanta minuti. Stasera i ragazzi di Sarri e la compagine viola completano il tabellone della trentasettesima, rispettivamente contro Juventus e Sampdoria. Anche in questo caso, chi avrà la meglio lo farà per due, tre, quattro punti al massimo. E all'ultimo tuffo. Nulla è scontato, come dimostra il rocambolesco pareggio interno dei giallorossi contro il Venezia. Certe della qualificazione in Champions Napoli e Juventus, salutano la serie A Venezia e Genoa.

L'ultimo posto per la salvezza se lo giocheranno il Cagliari e la Salernitana, che sabato è andata ad un passo dalla vittoria a Empoli. I sardi devono vincere in trasferta, a Venezia e sperare che i campani non guadagnino tre punti all'Arechi contro un Udinese già salva da tre settimane. Il pareggio non basterebbe agli uomini di mister Nicola per il computo degli scontri diretti contro il Cagliari. Un'ultima giornata da brividi. Un finale tutto da scrivere, per una delle più belle ed incerte stagioni degli ultimi venti anni di serie A.

