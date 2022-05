07 maggio 2022 a

Grosso spavento per Massimo Ranieri. L'artista 71enne questa sera è caduto dal palco mentre si stava esibendo al teatro Diana di Napoli. Le immagini dei primi soccorsi stanno facendo il giro del web. Secondo quanto riportano i media locali Ranieri sarebbe ricoverato in via precauzionale all'ospedale Cardarelli di Napoli ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

